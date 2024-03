Rocío Nahle con la refinería de Dos Bocas obtuvo propiedades y una casa de 50 millones, acusa Arturo Castagné Couturier

“Como veracruzano se siente uno agravado que un apersona de Zacatecas quiera venir a gobernar a Veracruz, toda la corruptela que tiene, como mexicano es sabido, que la señora Nahle hizo de la construcción de la refinería de Dos Bocas un elevando costo y engañando al presidente, de 9 mil millones de dólares vamos arriba de 20 mil millones de dólares y sin refinar un sólo barril de petróleo. La única utilidad que ha generado son sus propiedades y la casa de la familia Peña Nahle”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el empresario transportista Arturo Castagné Couturier declaró que Rocío Nahle tiene una propiedad lujosa con un valor aproximado de 50 millones de pesos en el fraccionamiento El Dorado en el Municipio Boca del Río, Veracruz, aseguró es mentira que le rente a su sobrina y pide muestre los contratos de arrendamiento e incluso informó que el esposo de la exsecretaria de Energía tiene un terreno superior a los 5.7 millones en el mismo lugar.

Castagné Couturier dijo que hoy por a tarde mostrara más documentos, otra escritura del terreno que tienen en ese fraccionamiento y en los próximos días mostrar más evidencias de las propiedades que tiene Nahle en otros estados para demostrar su tráfico de influencias.

Al ser cuestionado sobre el por qué muestra estos datos aseveró que el no pertenece a ningún partido “le debo a mi mentor, mi padre, le debo honestidad con lo que piensas, dices, haces, mí no me van a amedrentar, lo que me mueve es que tenemos que cambiar este país, la mentalidad como empresarios, me preocupa el sentido que está tomando nuestro país, no es el que le quiero dejar a mi hijas, ya perdí a un hijo a manos de la delincuencia, no solamente es señalarlos, es evidenciarlos y poner las pruebas”, concluyó.