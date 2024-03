Consulado de México en Austin debe buscar cooperación con EU por Ley SB4: Rafael Fernández de Castro

“Ley SB4 de Texas es algo muy complicado, ahorita nos salvó una corte de distrito, la Suprema Corte ya le había abierto el camino a la discriminatoria ley que permita expulsar a los migrantes, ya muchos estados gobernados por republicanos piensan hacer lo mismo que hace Greg Abbott porque ha funcionado”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, en analista Rafael Fernández de Castro, dijo que México debe buscar cooperación con Estados Unidos, la estrategia del Gobierno mexicano sobre Texas está mal, el Consulado General de México en Austin, Texas necesita tener a un diplomático para que legisle porque se descuidaron las plazas, “el que tenemos no ejerce, no se reúne con el goberno local y no es un secreto a voces dentro de la Cancillería”.

“Es más importante Austin que Washington, ahí debe haber un buen diplomático, lo que sucede en Texas en muy importante”.

Fernández de Castro señaló que la respuesta de la Cancillería de México es fuerte al negarse a aceptar migrantes, pero la Ley SB4 “es una probadita de lo que va a pasar en el tema migratorio si llega Trump a ser presidente de Estados Unidos”, concluyó.