Hermano de mexicano en Qatar pide su deportación por falta de medicamentos

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Enrique Guerrero, hermano de Manuel Guerrero, mexicano que fue detenido en Qatar por su preferencia sexual informó que se encuentra en libertad provisional y afectado por la tortura a la que fue sometido, únicamente tiene dosis de medicamentos para diez días y siguen sin darle el tratamiento que requiere, es por eso es fundamental que sea repatriado.

“Se encuentra aparentemente bien en la parte física, el problema es que hoy fuimos al hospital, presionamos para que le hagan exámenes de sangre, tendremos respuesta el domingo para ver el test de sangre, para ver su carga viral, por la suspensión de medicamento hay que ver como se encuentra, como va respondiendo… el problema que sólo tenemos para diez días y Qatar no provee… no puede permitir que muera… El problema es que cuando se suspenden los medicamentos el virus empieza a mutar, aunque regreses al tratamiento se hace una resistencia y no pueden ser irreversibles los daños se necesita un monitoreo constante”.

El hermano de Manuel Gurrero dijo que fue sometido a interrogatorios para acusar a otras personas de la comunidad LGBT, lo encerraban en las noches para que confesara con cuantas personas había tenido relaciones sexuales y fue amenazado con ser latigado para reconocer a personas en fotografías.

Guerrero dio a conocer que en Qatar es normal que la policía tenga perfiles falsos de aplicaciones para citas con la finalidad de encarcelar a la gente de la comunidad LBGT, les siembran drogas para tratar de criminalizar y eso está documentado como fue en el caso de su hermano.

Manuel Guerrero se encontraba en Qatar por cuestiones de trabajo, se dedica a la aviación y migro de joven a varios países, le ofrecieron un empleo en Qatar y decidió aceptarlo, ahora buscan su deportación y esperan una cooperación conjunta por parte de México y Reino Unido.