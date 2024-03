Destituciones de funcionarios en Guerrero por muerte de normalista no son justificables, asegura Javier Martín Reyes

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el politólogo Javier Martín Reyes, dijo que hay una falta de gobernabilidad en Guerrero y lo que trata de hacer la gobernadora Evelyn Salgado al destituir a la titular de la Fiscalía General el Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, es culpar a todos por la muerte del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, por eso acepto las renuncias de los secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno con una falta de justificación.

“La Fiscalía salió a decir que en ningún momento le pusieron a disposición a esta persona, que en ningún momento tuvieron el control, si se les fugo a alguien fue a los policías estatales no a la Fiscalía”.

Se tienen que hacer públicas las razones, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda trata de desviar la atención con la destitución de funcionarios públicos, la remoción es justificable si las causas con graves, tendría que haber una votación en el Congreso Local pero únicamente se tienen las declaraciones de Salgado Pineda.

Al ser cuestionado sobre si Evelyn Salgado tendría que renunciar ante las circunstancias puntualizó que no debió ser candidata, ni gobernadora, se encuentra en una situación complicada, no tienen responsabilidad política, “ahora no da la cara cuando una de las reivindicaciones constantes de Morena fue el tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y vemos el homicidio de otro estudiante”, concluyó.