Sheinbaum firmó Compromiso por La Paz sin coincidir con la realidad del país: Monseñor Ramón Castro

“Fueron tres encuentros llenos de ánimos y esperanza, organizados por el Núcleo por la Paz… Fue histórico, fruto de la gracia de Dios, ahí estuvimos con mucha ilusión con la intención de impulsar el bien común, la paz, dar una propuesta a un país herido, un país necesitado por lo que está pasando. Presentamos un documento con estrategias de política pública para la paz”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el secretario general del Episcopado Mexicano monseñor Ramón Castro, informó que Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez aceptaron y firmaron el Compromiso Nacional por La Paz, pero Claudia Sheinbaum no comparte el punto de vista de la Iglesia Católica, llevó su propia propuesta, firmó pero no coincide con algunos puntos, dijo que la evaluación que se hizo es muy pesimista, que el país no esta como se señala en violencia, narcotráfico y militarización, “eso lo respetamos pero no lo aceptamos, nosotros vemos una realidad diferente”.

Leí con mucha atención el texto emanado del “Diálogo Nacional por la Paz”, sus siete capítulos y sus 132 propuestas. Me congratula saber que tenemos coincidencias, sobre todo la de superar la visión punitiva de autoritarismos y decretos de guerra, y avanzar a una visión de… pic.twitter.com/nQWTEsLtiD — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 11, 2024

Monseñor Ramón Castro explicó que el Compromiso Nacional por La Paz fue sintetizado por cincuenta expertos de un equipo interdisciplinario y la propuesta fue organizada en siete puntos, el propósito es dialogar y entender las fuentes para mostrar la realidad de México, el problema del crimen organizado, la violencia, la inseguridad que viven los transportistas y el peligro que viven los periodistas.

“Hay que continuar con una presentación fuerte y firme, tarde o temprano sale a flote la verdad y nos hace libres… nos duele porque ellos tienen el poder, la fuerza de solucionar, tienen la fuerza del Estado, como negar una realidad y decir que todo está bien, nos preocupa, no nos va a desilusionar y veremos la manera de salir adelante”, dijo.

El secretario general del Episcopado Mexicano señaló que Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez firmaron el Compromiso Nacional por La Paz debido a que tienen puntos de vista ideológicos diferentes basados en su partido o Alianza, el compromiso aunque no tiene valor jurídico si tiene valor moral que puede servir para motivar a quien gane la elección para la Presidencia de México; se les presentará también a los otros candidatos como a aspirantes a presidencias municipales en nueve estados para que firmen, concluyó.

México necesita vivir en paz.



No es un estado utópico al que un día se llegará, sino una construcción constante, cotidiana, que involucra a las personas, las comunidades y el gobierno.



Mi intervención en la Conferencia del Episcopado Mexicano. 👇🏼#MxSinMiedo pic.twitter.com/ikYQ0PH5HS — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 12, 2024

Hoy firmé el Compromiso por la Paz que convocó la @IglesiaMexico.



Presentamos nuestro Plan Nacional de Pacificación: un cambio de estrategia radical a la militarización, el punitivismo y la impunidad de los gobiernos del PAN, PRI y Morena.



El #MéxicoNuevo es un México en paz. pic.twitter.com/ejVHh80u0B — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 12, 2024

