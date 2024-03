Álvarez Icaza denuncia que AMLO hizo un pacto de impunidad con la cúpula militar afectando investigación de Ayotzinapa

“López Obrador es un cobarde que abusa de su poder con la mentira y la calumnia tratando de esconderse en la mentira, distraer responsabilidades de Ayotzinapa que ha lucrado por años y ha traicionado a las víctimas, no lo digo yo, lo dicen los papás de los muchachos”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza, declaró que el responsable del portazo en Palacio Nacional es el presidente Andrés Manuel López Obrador por no recibir a los familiares que ya habían pasado por el Senado, la Cancillería y el Centro de Arraigo, son las consecuencias de que intervinieron en la investigación y cancelaran ordenes de aprehensión de militares, el presidente tiene un pacto de impunidad con la cúpula militar.

“Me parece muy peligros que sean violentos y lancen petardos con clavos pero me parece muy vergonzoso que lucren… criminalizar defensores de los derechos humanos, a la gente que no piensa como él, nos ataca… le estalló la impunidad en las manos, ya no le puede echar la culpa a Peña, el personalmente se metió a la investigación y quiere dar a entender que defensores de derechos humanos somos los malos, hasta al grupo de expertos”.

El senador del Grupo Plural señaló que el presidente “ha dividido a las familias generando enseñanzas a algunos de los chicos, uno es diputado de Morena, les han ofrecido recursos, la intención de este Gobierno es atacar y dividir a las víctimas”.

El presidente plantea un diálogo con los padres de los normalistas sin abogados ni representantes y eso es una violación al derecho, cualquier victima tiene derecho a estar representado y más por su persona de confianza, “es un derecho constitucional”, lo que intenta es engañar a los padres, concluyó.

