Intervención del crimen organizado determinará resultados de la elección: Luis Carlos Ugalde

“Quien va a querer ser candidato ahora cuando ya sabes que te vas a meter con el crimen organizado, los candidatos formarán parte de los criminales o serán los peores, hay una carrera de degradación y un mayor control del crimen organizado eso ocurre en zonas del país”.

En entrevista con Carlos Urdiales, el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, informó que el proceso electoral esta teniendo un proceso de degradación en muchos lugares del país con regímenes criminales que seguramente ya predeterminaron los resultados en ciertos territorios, “ya tienen el visto bueno”, en estos momentos ya están listas las campañas, “ya mató a candidatos incomodos, no hay forma de que la autoridad pueda hacer algo”.

Ugalde dijo que la intervención del crimen organizado va a determinar los resultados de la elección porque nadie quiere denunciar por miedo, tiene que haber una modificación en los estándares de las pruebas para que la carga no quede en los ciudadanos o en los políticos que son afectados.

El expresidente del IFE señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en una etapa de negación en el proceso que está deteriorado, durante cinco años su negligencia sobre este tema ocasionó que el problema creciera; Sheinbaum también minimiza la situación por eso continuará empeorando, hay una inacción del Estado, el cambio sería a través de muchas generaciones, “si no se empieza ahora va a ser peor”.

Al ser cuestionado sobre si el Instituto Nacional Electoral (INE) puede hacer algo aseveró que no, porque no tiene una estructura para contener a las organizaciones delictuosas, “no tienen un ejército”, el hecho de que promuevan protocolos para la protección de candidatos no resuelve nada, “se tiene que relegar al crimen organizado en los próximos años”, concluyó.

