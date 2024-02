Álvarez Máynez informa que Patricia Mercado va a continuar en MC pero enfocada en el Senado

“Hasta donde entiendo ella también fue parte de la lista, pienso que no es ese tema, cuando uno asume posición de liderazgo, dar la cara a veces tienen que ver con dar explicaciones y ella no quiere dar explicaciones de decisiones que no está de acuerdo, ella ha sido una mujer congruente con una trayectoria clara que admiro y respecto, colaboramos con mucho entusiasmo y me parece valido que se baje y que en los proyectos y vida pública se respete una diversidad de opiniones”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, en candidato de Movimiento Ciudadano la Presidencia, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que el hecho de que Patricia Mercado deje de ser vocera de su campaña tiene que ver con decisiones de la Ciudad de México, “no me corresponde detallar o minimizar lo que a ella le preocupa”, está enfocada en concentrarse en los temas del Senado, seguirá colaborando en los temas con los que se sienta cómoda.

Álvarez Máynez dijo que Patricia Mercado tienen que dar su versión sobre las dudas que todos tienen ya que continúan compartiendo agenda sobre causas e ideas, por eso formaba parte de su equipo, “tenemos una visión parecida del México que queremos construir”.

El candidato de MC a la Presidencia acusó que no tuvo la misma oportunidad de las otras candidatas que tuvieron campañas anticipadas, el primero de marzo que inicien oficialmente “vamos a medirnos” y está confiado en la estrategia que tiene con su equipo de trabajo para darse a conocer con la gente.