Jeffrey Davidow asegura que si Joe Biden gana elecciones favorecería a México

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el ex embajador de Estados Unidos en México y colaborador de Bill Clinton, Jeffrey Davidow, dijo que aún es muy pronto para asegurar quién ganará en las elecciones de Estados Unidos, es tarde para que Joe Biden se baje de la contienda, dentro del partido Demócrata hay personas que podrían ser más fuertes pero eso sería un desastre electoral “es cierto que en muchas de las encuestas Trump tiene el liderazgo pero creo que la posibilidad de ganar de Biden todavía existe”.

Davidow señaló que la vicepresidencia juega un papel muy importante, el candidato Demócrata será primordial por la edad de Joe Biden y la posibilidad de concluir un próximo mandato; el candidato Republicano podría ser una mujer “menos derechista que podría ayudar”.

“Los números no son claros, dicen que Trump en unas encuestas tiene una posición más favorable que Biden de unos 3, 4 o 5 por ciento, todavía es temprano”.

El ex embajador de Estados Unidos en México puntualizó que Donald Trump utiliza los juicios en su contra para favorecerlo, para decirle al electorado que es la víctima del Gobierno norteamericano y muchas personas empatizan con su situación.

Es probable que no se realicen debates porque la ley no los exige, esto podría ser favorable para Joe Biden debido a que cuando habla públicamente comete muchos errores y no es tan fuerte como Donald Trump el cual no asistió a ninguno en las primarias, “por ese motivo pienso que no habrá”, informó Davidow.

Al ser cuestionado sobre que le conviene a la próxima presidenta de México aseveró que se encontraría en una mejor posición si ganará Joe Biden, “Trump va a ser más agresivo que en su primer periodo, mi deseo para México y Estados Unidos es que gane Biden”, concluyó.