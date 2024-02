Pretenden desmontar lo que le permitió ganar a Morena: Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova, ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que la institución que Morena pretende desmontar es la que les permitió ganar todas las posiciones de representación política y de gobierno que hoy tienen.

“Los únicos que hablan de fraudes en este país son lo que se han beneficiado justamente de que ya no haya fraudes, y gracias al sistema electoral que buscan desmontar”, señaló en el espacio de Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola.

Hay riesgo de perder los avances en la democracia y volver a una época de un presidencialismo autoritario, hegemónico, en donde algunos se apropian no solo de la Carta Magna, sino también de la bandera.

“Hay quien cree que la constitución es de ellos y que también la bandera es de ellos y que, por lo tanto, no hay que izarla cuando quien no piense igual se manifieste en el Zócalo… Pues ¡Vaya privatización! lo peor del asunto que no es de los recursos ahora de la nación, sino de los bienes que son propias de todas y todos”.

El ex presidente del INE hizo un llamado a los ciudadanos para cumplir con sus deberes electorales, tanto a los funcionarios de casilla como a todos los votantes para salir a ejercer sus derechos.