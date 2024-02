Los vínculos del viajero con la inspiración profesional

En la sección “Viajando con...” llegó desde Madrid, Manolo Caro, director de cine mexicano. Jesús Manuel Caro Serrano es un reconocido director por proyectos como “La vida inmoral de la pareja ideal” y la serie de televisión “La casa de las flores”, ¿un extra? “Alguien tiene que morir”, seguramente has disfrutado de sus proyectos, y ha legado la hora de conocer más sobre su vida para saber cómo es su vida de viajero.

Hace unos años vine a vivir para hacer “Alguien tiene qué morir”, de ahí despegaron otras series, terminando la serie extrañé tanto España que volví a México por mis cosas y regresé a España. Y es que ahora en México me distraigo mucho, estraño y disfruto tanto que me desconecto y me hace no ser tan productivo, contrario a España que ya tengo rutinas y todo.

Manolo ha sido un viajero de vida y corazón, siempre impulsado y apoyado por su familia, hecho que le ha brindado conocer y conectar con diferentes culturas y países.

Me fui de mochilazo a Tailandia, luego viajé a Japón porque me moría por conocer, siempre he estado del tingo al tango. En Cuba estudié para dirección de actores, pero no disfruté mi estancia, no fue el país, fue mi etapa la que no me permitió disfrutarlo, estaba en medio de una crisis existencial; tengo ganas de volver para cerrar el ciclo y disfrutar el país. Cabe explicar que tenía 18 años, fue toda una revolución con mi mente, creo que como viajero hay que distinguir entre el destino y el aspecto personal por el que se está pasando, no hay qué tachar países por experiencias, hay qué disfrutarlos.

