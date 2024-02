Obispo Salvador Rangel denuncia amenazas, asegura que violencia en Guerrero es por incumplimiento de acuerdos con autoridades

“Es un Gobierno fallido, yo hablo abiertamente, este Gobierno de tipo estatal cobijado con el federal o tienen miedo de actuar contra los narcotraficantes o están coludidos. Es una desgracia, el problema estuvo en Acapulco, lo mismo paso en Taxco, el problema siguió aquí, está pasando en Chilpancingo, es en señorío de los narcotraficantes, las autoridades saben quiénes son y quienes lo hacen incluso donde se encuentran, los narcotraficantes conocen mejor el terreno, ellos saben cómo meterse, las autoridades no”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el obispo emérito de Chilpancingo y Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, denunció que fue amenazado desde hace más de dos meses, “se han molestado conmigo las autoridades por declaraciones que he hecho” e informó que el crimen organizado está actuando porque las autoridades no les cumplen el acuerdo que hicieron.

“Mucho se ha hablado que desde el principio hubo un arreglo con los señores de la sierra, Los Tlacos, también se habla bastante pero no tengo como constatarlo, viniendo de personas de tierra caliente ya tenían un acuerdo con la Familia Michoacana, es lo que se opina aquí”.

El obispo dijo que las cosas están peor, hace tres o cuatro años lograron una pacificación porque hablaron con el crimen organizado pero el acuerdo se rompió y el gran problema es que no hay quien los controle.

Sobre la gobernadora Evelyn Salgado informó que no tienen ninguna relación con ella debido a que no los quiere recibir, cuando estaba en campaña lo visitó, “pero ahora casi casi tengo la solución en mis manos, pero necesito con quien hablar y quien respete acuerdos”, hay relación con los capos y ellos quieren que les cumplan lo que prometieron “pero no sé qué es lo que no les han cumplido, le han pedido a otras autoridades abiertamente que no los exponga y yo ya sé que así se actúa en guerrero”.