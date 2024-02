Pide José Luis Luege, declarar desastre por sequía en el Valle de México

“La sequía en 2023 de acuerdo a los informes del Servicio Meteorológico Nacional fue de sequía extrema, el documento el “Monitor de Sequía de México” que se publica quincenalmente y todos tenemos acceso se puede ver en todo el territorio nacional un grado de sequía verdaderamente muy grave, extrema y excepcional que es el grado máximo de sequía de calificación”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el extitular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), José Luis Luege, aseguró que la situación de sequía extrema en el Valle de México debe declararse como desastre natural para que legalmente y constitucionalmente proceda por parte de la Secretaria de Gobernación (SEGOB), principalmente porque 2023 fue el año más seco de todos los registros de la historia.

Luege dijo que las presas cerraron a abajo del cincuenta por ciento promedio a nivel nacional; en el caso Cutzamala es crítico, las siete presas cerraron en diciembre en 38 por ciento de almacenamiento, cuando el registro histórico es de 80 por ciento; CONAGUA anunció reducción a ocho metros cúbicos y nos encontramos casi a la casi a la mitad; no habrá lluvias de aquí a mayo y posiblemente en abril no tengamos posibilidad de traer agua al Valle de México.

El extitular de CONAGUA, informó que la CONAGUA y la Comisión Estatal de Aguas del Estado de México tomaron la decisión de que se rehabiliten y perforen pozos para poder sustraerla del acuífero lo que genera un problema en mediano plazo, pero no puede realizarse porque no hay recursos y se requieren millones de pesos.

“Al presidente se le ocurrió desaparecer el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), sacar dinero de otro lado no lo hay”, todos los municipios dijeron que están solos y nadie los apoya, dan opción, pero no hay recursos, se debe arrancar un protocolo de apoyo, no hay respuesta por parte de autoridades federales, “tenemos que cambiar radicalmente la política hídrica”, concluyó.