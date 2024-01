“Se aproxima una sequía, presas presenta un nivel históricamente bajo”, alerta investigador de la UAM

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el integrante de la Red de Investigación en Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Roberto Constantino, dijo que desde hace mucho tiempo se alerta de una sequía y se necesita cambiar la manera en la que se gestionan los recursos hídricos, en particular con el presupuesto y cambiar la cultura para poder cuidar el agua.

“Se debe a un conjunto de omisiones de naturaleza institucional y gubernamental durante varias décadas, el haber pensado que nunca nos iban a ocurrir estas cosas. Tenemos que tomar decisiones para cambiar una cultura de dispendio de quienes usamos el agua, hay gente lavando banquetas a manguerasos… Hay lugares en el mundo donde reutilizan el agua residual pero no lo hemos comenzado a hacer y deberíamos de hacerlo”.

Constantino informó que la falta de agua se debe a muchos factores, entre ellos la escasez de lluvia en varias regiones que no abastecen el Sistema Lerma Cutzamala, “falta mucho tiempo para la temporada de lluvias, tenemos niveles cercanos al 45 por ciento en las presas”, desde hace cinco años no se había presentado un nivel tan bajo en temporadas donde no llueve y es preocupante.

Se necesita un programa para poder controlar el problema, esto podría convertirse en una situación más delicada, en temporada de calor aumenta la evaporación, tiene que haber una solución a corto y mediano plazo es algo que “no habíamos visto antes… hay que responsabilizar a quienes deben tomar decisiones para modificar la forma en la que usamos el agua”, concluyó.