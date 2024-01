Listas del Frente opositor no incluyen a la sociedad civil: Amado Avendaño asegura que se requiere de ambos

“Nosotros queremos ver a alguien que valga la pena, con quien nos identifiquemos, hay buenos perfiles de la clase política, pero esto no es una elección normal como en el 2021, no se juega una ideología política contra otra, lo que se está jugando es el futuro de la democracia contra un afán autoritarista”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Armando Avendaño, vocero del Frente Cívico Nacional, declaró que los partidos políticos no han terminado de entender que México esta frente a una elección de estado y el mensaje que mandan con las designaciones que hizo la oposición no es positivo porque no incluyeron a las organizaciones de la sociedad civil.

Avendaño dijo que la legitimidad de la candidatura de Xóchitl Gálvez se dio por el impulso ciudadano, “nosotros no defendemos una causa política, salimos el 13 de noviembre y el 26 de febrero y vamos a volver a abarrotar las calles el 18 de febrero, estamos buscando que prevalezca la democracia y en eso sentimos que no están en la misma sintonía los partidos políticos, las listas aun no son definitivas no están cerradas”.

El vocero del Frente Cívico Nacional señaló que se requieren tanto referentes de los partidos políticos de la Alianza PRI, PAN y PRD como de la sociedad civil, “si pones a competir a este Frente contra el aparato que esta no les va a dar”, lo que quieren reflejar es que Sheinbaum y Morena ya tienen el triunfo, pero si fuera así el presidente no atacaría a la oposición.