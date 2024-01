Secretario de obras trabajó para la empresa de obras del Tren Interurbano México-Toluca denuncia Lía Limón

En entrevista con Carlos Loret de Mola la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, denunció que desde 2021 envió diez oficios al secretario de obras debido inconformidades de los de vecinos por falta de seguridad y no ha contestado, “él era residente de la empresa contratista de la obra, uno de los consentidos de este Gobierno… el Gobierno de la Ciudad es responsable por no verificar y la negligencia no es sólo de la empresa sino también de ellos”.

La alcaldesa de Álvaro Obregón informó sobre la denuncia que realizó junto con Santiago Taboada por la caída de la dovela del Tren Interurbano México-Toluca donde pidieron se suspenda la construcción hasta que puedan garantizar la seguridad.

Limón dijo que violaron el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México por no delimitar el espacio de la obra y las normas técnicas que esto no debería de suceder en una construcción de tan gran magnitud, el espacio debería estar delimitado y se encontraban coches estacionados y gente caminando cerca del lugar, los vecinos han denunciado afectaciones en la estructura de sus hogares.

“Es muy grave, este Gobierno lleva cinco años en esta obra sin poderla acabar, les ha costado el triple y ya la habían inaugurado y ni siquiera está acabado… se les cae todo, el metro, el tren interurbano y se les va a caer el segundo piso de la Cuarta Transformación”.

La alcaldesa de Álvaro Obregón señaló que ningún funcionario fue a atender el incidente, “el presidente de verdad es un cínico, es increíble que nunca den la cara ante estos hechos… el jefe de Gobierno declaró que no queremos que le vaya bien a México y sí queremos por eso ya se van, la negligencia mata, parece increíble que no den garantías de seguridad”, concluyó.