Niega Lorenzo Córdova participación en campañas electorales

El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), en entrevista con Carlos Loret de Mola dijo que la Marcha por la Democracia no es contra el Gobierno ni a favor de ninguna candidatura, es ciudadana, la convocatoria se realizó desde la sociedad civil, así como “también lo hicieron en las dos grandes que se llevaron a cabo el 13 de noviembre y 26 de febrero”, ambas en defensa del sistema electoral, en contra de todas aquellas propuestas que no permiten elecciones libres.

Córdova señaló que acepto ser orador en la marcha porque siempre ha defendido la democracia, antes como funcionario y ahora como académico. El propósito es la defensa de la democracia; la defensa de las instituciones que se hacen cargo de ella que sirven como mecanismos de control del poder con independencia de lo ideológico, así como la garantía de los derechos; y defender la Constitución.

“Como ex presidente del INE tengo mucho agradecimiento a quienes defendieron las instituciones electorales y que consiguieron que fuéramos a las próximas elecciones por alternancia de nuestra historia donde se han beneficiado muchos partidos políticos y es esta la manera de contribuir y agradecer, es una forma de darle voz y sentido a la demanda ciudadana de la construcción de nuestra democracia que es una responsabilidad de todos”

Sobre las críticas del presidente en su contra, Córdova puntualizó que son las mismas acusaciones que recibió cuando era parte del Instituto Electoral, “se vive un momento con mucha polarización y López Obrador logró construir una lógica de estas conmigo o en mí contra y que todo lo que está en contra del Gobierno esta con la oposición y me parece comprensible, nunca he hecho política militante ni lo haré y no voy a participar en una campaña electoral”, concluyó.