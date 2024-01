Xóchitl Gálvez señala que no tiene tratos con nadie, a diferencia de Sheinbaum

En entrevista en Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola, la aspirante a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez puntualizó que esperaba tener una rival fuerte, sin embargo, se encontró con una precandidata sin propuestas y que solo habla de continuidad.

“Es una Claudia que no tiene propuestas propias, que simplemente repite lo que le dicen en Palacio Nacional… más bien me tengo que pelear con el de Palacio Nacional porque el de Palacio Nacional piensa que él es el candidato y ni modo, yo tengo que asumir que son dos contra una”.

A diferencia de Sheinbaum, la panista aseguró que no tiene tratos con ningún funcionario; tampoco estuvo implicada en las negociaciones de Marko Cortés y Alejandro Moreno, dirigentes nacionales del PAN y PRI.

“Por su puesto que no fue nada positivo este convenio que se conoció, nada positivo, no, lamentable, si me encabroné”.