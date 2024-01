Frenan mudanza de Jirafa Benito a Puebla; Por trabas de Profepa seguirá en Chihuahua

El pasado lunes 8 de enero se celebraba la noticia sobre la aprobación del traslado de la Jirafa Benito a África Safari, debido a las malas condiciones en las que se encontraba en el Parque Central de Chihuahua. Sin embargo, recientemente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) declaró que el cambio de hogar de Benito al santuario de Puebla, aún no procede.

A través de sus redes sociales ofíciales, la Profepa declaró que ya realizó una visita de inspección en el parque de Chihuahua, pero que el traslado del mamífero no es procedente.

“La #Profepa se permite precisar que no se está en presencia de un último trámite para proceder a su traslado. Con motivos de diversas denuncias se realizó una visita de inspección para conocer las condiciones en que se encuentra el ejemplar en cuanto a trato digno y respetuoso”, señala la dependencia.

La procuraduría aclara que en una primera visita al recinto de Ciudad Juarez, se le ordenó llevar a cabo diversos actos para preservar la integridad del animalito, pero éstos no fueron cumplimentados, por lo que la situación dio lugar a que el parque fuera emplazado a un procedimiento.

“El parque no sólo está obligado a cumplir con las obligaciones que asumió al adquirir a Benito, lo que no ha hecho. Además se encuentra sujeto al procedimiento mencionado, del que se emitirá la resolución en el transcurso de esta semana y la cual deberá acatar”.

A pesar de que en varias ocasiones el parque de Chihuahua no ha cumplido con lo solicitado para dar las condiciones óptimas a la jirafa, la Profepa alega que es una obligación del Parque Central y que éste no puede eludir su responsabilidad de garantizar una vida digna para Benito, por lo que no es suficiente con solicitar su traslado.