Benito está en peligro; la jirafa podría colapsar en cualquier momento: Activista

En Así el Weso, María Ruiz Varela, activista de “Salvemos a Benito” afirmó que la vida de la jirafa está en peligro debido al frio extremo que está sufriendo el animal, dado que científicamente las jirafas son más sensibles a las bajas temperaturas, por lo que creen que Benito podría colapsar en cualquier momento.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la activista señaló que la jirafa esta sufriendo una negligencia criminal a este punto, ya que no entienden la razón por la que Profepa no está priorizando la salud de Benito en estos momentos y solo están priorizando con su burocracia, tras el comunicado que emitió la dependencia de frenar el traslado del animal a Africam Safari, debido a que no se ha cumplido con el procedimiento de revisión.

Acusó que el Parque Central de Ciudad Juárez no es un zoológico y por tanto, nunca va a tener las condiciones idóneas para tener a una jirafa, en cambio dijo, Africam Safari por múltiples factores es un lugar de vida animal con las condiciones adecuadas para el bienestar del animal.

“Ahora que por fin la gobernadora accedió al traslado, ahora Profepa es la que está poniendo estas trabas burocráticas y lo que nos preocupa mucho es el historial de Profepa con otras quejas con animales asegurados que por falta de este protocolo han muerto, porque seamos claros, Profepa dio el permiso para que Benito llegara a Ciudad Juárez, es corresponsable y por solo ese hecho, es para que se pusieran a actuar y agilizaran los tramites, para que Benito sea enviado lo más pronto a Africam Safari”.