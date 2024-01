Tesis de Ernestina Godoy es exactamente un plagio de lo que yo escribí: Mauricio Merino

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el académico, Mauricio Merino declaró que la tesis de Ernestina Godoy corresponde con lo que él escribió en “La participación ciudadana en la democracia” que forma parte de la colección de “Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática”.

“Se llama plagio, es exactamente un plagio, me chocó, no me gusta, a nadie le gusta ser plagiado… que triste decir esto, la primera vez que te pasa siempre es muy chocante que te encuentres con este tipo de circunstancias, ella dice no es cierto pero vamos a ver si no lo es… desde que salió esta noticia varios amigos me dijeron que demandara pero es no venal la publicación, esto quiere decir que la publicación que hice no estuvo a la venta, no genera ganancias”.

Merino dijo que le cedió los derechos al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) ahora Instituto Nacional Electoral (INE), es un libro de entre sesenta a ochenta paginas dependiendo la edición y lo escribió desde antes de ser consejero, “ha sido un documento muy citado, ha sido utilizado con y sin créditos”.

El académico señaló que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado donde dijo que no se quiere pronunciar para no meterse en problemas políticos hasta que pasen las elecciones en México; Además informó que el director de la Facultad de Derecho pidió su teléfono porque piensa que están interesados en el tema.

Sobre el rechazo de la ratificación de Ernestina Godoy puntualizó que hay un uso político en este sexenio de la procuración de justicia y un intento deliberado por politizarla por parte de un aparato político.