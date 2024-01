Medicamentos deberían de estar en los hospitales no en la “Megafarmacia”: Colectivo Cero Desabasto

Lo que se necesita en México es que no falten las medicinas en los centros de salud, en las farmacias y hospitales, se requiere una coordinación y un plan a largo plazo, en este sexenio no se escucha a las instituciones, enviar los medicamentos a la “Megafarmacia” de AMLO será muy caro, se debe plantear una estrategia sino les costará mucho a los mexicanos y no se solucionará el problema, así lo dio a conocer Andrés Castañeda Prado, coordinador del Colectivo Cero Desabasto.

Castañeda Prado dijo que el objetivo que proponen es que cuando alguien no le surten el medicamente puedan llamar a la farmacia y esta enviará las medicinas de 24 a 48 horas, pero no aclaran si a la casa del paciente o al centro de salud, con esto “están poniendo un parche a una falla”, ya existen muchas farmacias en México los medicamentos deberían de estar en los hospitales.

“Recordaremos el caso de los vales… ese programa en el ISSSTE lo quitaron desde 2021, el programa de vales del IMSS sigue operando desde el colectivo, pero dejamos de darle seguimiento porque se recambiaban menos del 25 por ciento, ahora es mucho más complicado, la promesa es que se envié a tu casa y eso es muy caro… Lo que va a terminar pasando es que se va a convertir en un almacén central del IMSS Bienestar”.

El coordinador del Colectivo Cero Desabasto señaló que la solución es que existan buenos sistemas de adquisición y gestión de inventarios para que no siga el problema de desabasto de medicamentos y para esto se necesita todo un sistema a través de una política farmacéutica nacional.