La mitad de los mexicanos aprueban a AMLO, pese a momentos críticos

En entrevista con Primitivo Olvera, el presidente de Mitofsky, Roy Campos, informó sobre el estudio que se realizó en relación con el manejo de las crisis que ocurrieron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que muestra que la aceptación que tiene entre la población es alta, entre el 57 y 60 por ciento, “lo que genera es que lo amen o lo odien, esa narrativa la ha construido y ningún presidente lo había logrado”. Dijo que a pesar de esto tiene muy poca empatía con las victimas cuando es gente que necesita apoyo y “está saliendo bien librado”.

Campos señaló que en la crisis de desabasto de gasolina en 2019 la gente piensa que combatió el huachicoleo, “dicen le salió bien”; con la pandemia “dicen que lo enfrento bien, no pregunte por López Gatell” pero el desempeño del Gobierno es mucho menor; la explosión de ductos en Hidalgo “dicen bien”; el objetivo del estudio era su aprobación tras el paso de huracán Otis, no se presentó con las víctimas, ni la gobernadora y “su aprobación en Guerrero cayó 15 puntos que son los que sufrieron el proyecto a nivel nacional, Acapulco no le fue costoso, un 52 por ciento dice que bien, un 54 por ciento dice que mal”.

“Hay cosas donde no sale bien, quejas de familiares de desaparecidos, las caravanas migrantes, quemados en Juárez, la inseguridad permanente tampoco es bien evaluado, el feminismo… como los familiares de niños con cáncer, la Línea 12… apuestan al olvido”.

Sobre Claudia Sheinbaum y su precampaña el presidente de Mitofsky puntualizó que tiene 50 por ciento de aprobación y 49 por ciento la alianza de Morena, “está montada en lo que le hereda López obrador y la 4T… el presidente va a estar en la campaña y la mañanera tal vez sea el escenario principal… su estrategia es clara, no se va a separar”.