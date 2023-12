Masacre en Salvatierra: En Guanajuato el crimen organizado se mueve con tranquilidad

El pasado domingo se registró una masacre donde murieron doce jóvenes que se encontraban en una posada en la exhacienda San José Del Carmen de Salvatierra. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el analista, Carlos Matienzo Zamora, dijo sobre los comentarios del presidente que no se justifica incluso si se relacionara con el consumo de drogas porque el Estado no puede renunciar a su responsabilidad, ya saben que existe un problema de seguridad, la Guardia Nacional tendría que ser la fuerza operacional y no está cumpliendo con su trabajo, deben proteger los territorios para prevenir los delitos.

“Jóvenes no pueden ir a divertirse por que están arriesgando su vida… salir de una fiesta en una hacienda y tomar la carretera es de alto riesgo, el no saber si vas a encontrar un grupo de la delincuencia organizada… Y que ataquen a un grupo de más de 20 personas y además escapen”.

Matienzo Zamora informó que la presencia de la Guardia Nacional disminuyó un 70 por ciento en las carreteras entre 2022 y 2021, de 60 mil operativos que se realizaban se redujeron a 180 mil, “el crimen organizado tiene toda la libertad de moverse por las carreteras”, el Estado tiene la responsabilidad de proteger y realizar investigaciones en contra de la delincuencia y desarticularla. Tienen que proporcionar las herramientas a los estados y los municipios, fortalecer a la GN y reemplazar las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, “no se vale que le echen la culpa a los estados cuando ellos fueron los primeros en centralizar el esfuerzo de la seguridad”.

El analista dio a conocer que Guanajuato no era de las entidades más peligrosas en México, pero hace diez años “se empezó a descomponer”, a finales de 2017 y principalmente en 2018 creció mucho la violencia, principalmente en el robo de combustible, se disputan la venta de drogas, “aunque al presidente le dicen información y él lo interpreta como quiere es cierto que hay un consumo de droga a nivel local muy fuerte”.

En Guanajuato no se tiene una fuerza territorial, el crimen organizado se mueve con tranquilidad, hay que invertir en capacidades estatales “hay que invertir se les pide más responsabilidad”, concluyó.