CES 2020: La primer tablet hecha para ciegos

Una tablet que traduce los caracteres de texto en código braille, fue presentada esta semana durante la feria de tecnología Consumer Electronics Show (CES) 2020 con sede en Las Vegas, Nevada.

De acuerdo con información de la compañía coreana, PCT Co. Ltd, se trata de un dispositivo capaz de traducir en tiempo real, documentos e imágenes en braille desde varias aplicaciones de edición de textos, internet, e inclusive juegos.

Además, este gadget también puede utilizarse como dispositivo de salida, ya que al vincularse con un sistema Android y PC, el usuario podrá crear contenido desde la Tactile Pro, y el smartphone, tablet o computadora podrá traducirlo.

La Tactile Pro también cuenta con un software para control de voz con soporte multilenguaje que permite interactuar con ella por medio de un micrófono.

Este dispositivo fue equipado con poco más de 100,000 libros de braile, por lo que la cantidad de palabras e imágenes es muy basta, y de acuerdo con información de la compañía, la distancia entre cada punto es de 3mm, y tiene un tiempo de actualización de 0.3 segundos, es decir, la velocidad es casi inmediata.

PCT Co. Ltd no dio una fecha de lanzamiento ni el precio aproximado de la revolucionaria Tactile Pro.

