Diputados dan largas para discutir reducción de jornada laboral a 40 horas

La reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, será nuevamente analizada y para ello la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió conformar una comisión de trabajo para revisar este tema.

Esto quiere decir, que nuevamente le dan largas a este importante tema, pues se prevé que hasta el mes de febrero cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones, el pleno de la Cámara Baja definirá si se aprueba o se rechaza colocar en la Carta Magna el descanso de dos días semanales para los trabajadores de todo el país.

El líder de los legisladores federales del partido Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, informó que trasladar hasta febrero dicha discusión fue un acuerdo de los coordinadores parlamentarios de las 7 fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados.

“Sí, lo acabamos de acordar que el próximo periodo se vote, qué vamos a redactar una reserva común todos los coordinadores parlamentarios, desde Jucopo, para que se vote el tema el próximo periodo ordinario de sesiones. Es un acuerdo unánime, yo creo que no hay ninguna razón para seguir postergando ese tema, si esto de darle un periodo más logra darle la unanimidad pues vale la pena el esfuerzo, pero no hay ninguna evidencia para seguir en México con medio siglo de retraso en términos de la jornada laboral. Eso de que se van a ir las inversiones a otro país, pues no es así porque en todos lados ya bajaron las horas. En Brasil son 44 horas, en Chile eran 45 y ya están bajando a 40, en Estados Unidos son 40 y Canadá son 40”.

El diputado federal de MC por Zacatecas, aseguró que reducir la jornada laboral a los trabajadores mexicanos que son los que más horas trabajan a nivel mundial, es una deuda histórica, aunque no les guste a los empresarios que no quieren aceptar esta propuesta.

“Es más, si quieren empelar a los trabajadores 48 horas pues que les paguen las horas extras que ameritan, no creo que ese modelo de precariedad sea justo para la clase trabajadora del país. Y que habla de un compromiso histórico que tenemos que resarcir”.

En tanto, un grupo de agremiados de la CROC que piden aprobar ya la reducción de la jornada laboral semanal se manifestaron a fuera del recinto de San Lázaro.