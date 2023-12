El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, dijo confiar en que se resuelva pronto la crisis interna en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Puntualizó que por el bien de la democracia en México en dicho órgano autónomo debe alcanzarse la unidad, pues tiene enfrente un proceso electoral muy importante como para arreciar el pleito de los tres magistrados: Felipe de la Mata, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Soto en contra el presidente Reyes Rodríguez a quien le han exigido que renuncie por falta de confianza y liderazgo en el Tribunal Electoral.

El legislador priista dijo esperar que en dicho órgano autónomo se trabaje ya con unidad y los magistrados abandonen ya ese clima de polarización.

“Yo hago votos porque se solucione, no conozco lo que sucede ahí, pero creo en bien de la democracia mexicana las instituciones deben estar sólidas, tranquilas y laborando por México. Y que el clima de polarización que hay en el país, por otras cosas, no se lleve a ahí tampoco. No creo que ponga en riesgo las elecciones, pues mexicanos estamos para votar, pero no creo que sea sano, yo espero que todos se tranquilicen y resuelvan como ellos crean lo mejor”.

Y es que dichos magistrados insisten en que el presidente del Tribunal se haga a un lado y dé paso a un magistrado con mayor liderazgo y capacidad para atender los retos que vienen, como la magistrada Mónica Soto, muy cercana a la ministra Yasmín Esquivel, a su vez muy ligada al presidente López Obrador.

El líder de los legisladores federales del PRI en San Lázaro hizo esta y otras declaraciones luego de encabezar una reunión del grupo de Amistad México-Cuba de la Cámara de Diputados.