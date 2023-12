No debieron imponer a alguien ajeno al movimiento de Samuel: Sheinbaum

“No está bien”, fue la opinión de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum a la decisión del Congreso de Nuevo León de poner como gobernador interino alguien alejado a Samuel García y a Movimiento Ciudadano.

De gira por el Estado de México, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó que debió respetarse la decisión popular de tener a alguien al frente del Gobierno afín al partido que se mantenía en la región.

“A mí no me parece que hayan querido imponer a un gobernador que no venía de su movimiento, yo dejé la jefatura delegacional en Tlalpan para ser Jefa de Gobierno y había civilidad política más allá de que estuviéramos en contra del gobierno que gobernaba en aquel momento y me permitieron que se quedara en Tlalpan alguien de mi equipo. Cuando dejo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad fue por unanimidad que se quedara Martí Batres como jefe de gobierno… ¿Por qué? Porque finalmente el pueblo decidió que fuera Morena quien gobernara y se quedó alguien de Morena”.

Aprovechando que estamos en el Estado de México, quiero decirles que vamos “requetebién” en nuestra precampaña. Les comparto mi reflexión del día. pic.twitter.com/b41o6dYvpD — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 2, 2023

Así mismo en un video mensaje, Sheinbaum Pardo consideró que fue la actuación del Congreso lo que llevó a que no fuera tan aceptada su decisión.

“El Congreso toma la decisión de nombrar a alguien que no es ni del partido de Samuel ni del equipo de Samuel, es más, es contrario, y a mí me parece que no está bien”.

Más allá de estar a favor o no de que Samuel quiso ejercer su derecho a ser votado buscando la candidatura para 2024, se debió respetar la primera decisión del pueblo.