Prometí que no iba a dejar NL en garras de la vieja política: Samuel García

Samuel García publicó un video en sus redes sociales con los detalles de su retorno como gobernador, y aseguró que lo más importante es Nuevo León.

Cuando se registró como precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) para contender por la Presidencia de la República lo hizo convencido que desde ese puesto a Nuevo León le iría mejor.

Pero al ver los riegos de que otro partido tomara las riendas del Estado reasumió sus funciones, ya que el nombrar a Javier Navarro como gobernador interino implicaba ceder a sus principios.

“El PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto, y, sobre todo, impunidad, nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales, y no pagar impuestos".