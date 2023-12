Samuel García ya no busca la presidencia, ¿busca retomar su cargo?

La mañana de este sábado 2 de diciembre fue recibida con una noticia que sorprendió a muy pocos, pues en redes sociales dicen que "ya se veía venir". El gobernador de Nuevo León que iba a contender por la Samuel García informó que ya comunicó a su gabinete en el estado del norte que reasumió “legal y formalmente” sus funciones como gobernador.

El boom fue a las 2:00 am, su equipo de prensa confirmó que pospuso su gira por el Bajío programada para este fin de semana “para garantizar la estabilidad política en Nuevo León”.

Tengo un mensaje importante para ti: El nuevo Nuevo León continúa.



A partir de mañana toca seguir trabajando en otra trinchera para que a nuestro estado le vaya mejor. Porque si a México le va bien a Nuevo León también. pic.twitter.com/lTUNfzvtBn — Samuel García (@samuel_garcias) December 2, 2023

Las dudas comenzaron, pero su equipo confirmó que las visitas que tenía contempladas para este fin de semana a los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán “se posponen hasta nuevo aviso”.

¿Incertidumbre en Nuevo León?

Hay muchas dudas al respecto pues Luis Enrique Orozco recién había tomado funciones como gobernador interino de Nuevo León, pues Samuel García iría por una candidatura presidencial; ek actual gobernador ha reafirmado su posición de permanecer en el cargo mientras no haya un decreto explícito del Congreso que lo retire.

"Hasta el momento no he recibido respuesta por parte del Congreso", mencionó Orozco, quien espera una pronta reunión con Javier Navarro, para abordar la situación. Se esperaba que esta reunión se lleve a cabo a las 09:00 horas en el Palacio de Gobierno de Nuevo León.

No habrá cambios hasta que de manera oficial se indique qué procede, pero eso no le quita la incertidumbre sobre la definición del liderazgo en Nuevo León, pues la gente ya cuestiona quién sería mejor, qué prefieren, etc.

¿Qué opina el congreso?

El congreso ha enviado un comunicado indicando la situación en la que se encuentra Samuél García.