¿Ya te pagaron el aguinaldo?; 4 ideas para invertirlo de manera inteligente

Estamos arrancando diciembre, el último mes del 2023, y a estas alturas la mayoría de los trabajadores ya recibió su aguinaldo o está por recibirlo.

Esta prestación, obligatoria, es la más esperada por los empleados, ya que reciben el pago extra de al menos 15 días de salario a su ingreso de este mes y la fecha limite para recibirlo es el 20 de diciembre del año en curso.

Si lo que quieres es hacer rendir tu aguinaldo e invertirlo de manera más inteligente, aquí te damos algunos consejos. Solo recuerda planear bien el porcentaje que destinarás tomando en cuenta tus necesidades inmediatas.

¿En qué usar el aguinaldo para que rinda mejor?

Fondo de emergencia

Nunca sabemos cuándo se presentará una emergencia, ya sea un contratiempo por temas de salud, un pago que olvidamos o cualquier imprevisto que requiera un desembolso.

Pagar una deuda

Si tienes alguna deuda y tienes la posibilidad de liquidarla, aprovecha e pago de tu aguinaldo para hacerlo.

Puede que tengas una deuda que estés pagando a meses y que aún cuando inviertas a capital todo tu aguinaldo no logres liquidar. Sin embargo, que lo destines a ésta será de mucha ayuda, pues aunque tal vez no disminuya el tiempo de tu deuda, sí bajará tu mensualidad y esto te ayudará a que mes con mes tus ingresos no se vean tan apretados.

Fondo de inversión

Hay muchas opciones de fondo de inversión que te pueden ayudar a incrementar tu aguinaldo, una de ellas puede ser con Cetesdirecto o muchos empresas bancarias cuentan con este servicio, solo es cuestión de tomar en cuenta la seguridad, las comisiones y en especial el rendimiento y plazos que ofrece para elegir la mejor.

El retiro

Invertir en tu retiro es una de las mejores formas de destinar tu aguinaldo o parte de él. Ya sea que tengas algún tipo de seguro de vida o que lo hagas en tu afore.