Un acto de agresión se detonó en la colonia Lomas de Angelópolis en Puebla, cuando un joven golpeó brutalmente a un guardia de seguridad, tras pedirle su identificación para poder ingresar a su fraccionamiento.

Los hechos quedaron grabados por las cámaras de seguridad de las caseta así como por una vecina que también esperaba para pasar al inmueble.

El joven, quien ya fue identificado como Patricio Pereyra, perdió el control cuando el guardia de seguridad se negó a levantar la pluma de acceso, debido a que éste no quería mostrarle su identificación como uno de los requisitos para poder pasar.

La cámara de seguridad de la caseta de vigilancia captó el momento en el que Patricio se baja de su automóvil y sin más comenzó a golpear al vigilante con el puño cerrado en repetidas ocasiones, sin darle oportunidad de defenderse.

Enseguida se observa que otro vehículo se acerca y el joven deja de golpear al guardia para pedirle a la conductora que deje de grabarlo, pues además de la cámara de vigilancia, otra residente del fraccionamiento presenció el acto y comenzó a grabar al agresor.

En México un joven golpea a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis, Puebla, tras solicitársele su identificación para brindarle acceso ya que no funcionaba su aplicación de ingreso.



Ya es buscado por las autoridades



pic.twitter.com/quSp2UVIqq — Política y Noticias (@PoliticayNotic) November 29, 2023

Al darse cuenta, Patricio se acerca al coche de la vecina y le pide que deje de grabarlo, al mismo tiempo que empieza a alegar que fue el vigilante quien empezó a golpearlo:

"Por favor, no me grabes, me acaba de golpear, señora".

Ante las acusaciones del joven, el guardia le responde que hay cámaras que grabaron todo y que él ni siquiera lo tocó.

Más adelante llega un señor, quien parece ser padre del agresor y trata de taparle la cámara a la vecina, mientras Patricio continua agrediendo verbalmente al guardia y mantiene su versión donde asegura que él es menor de edad y es la víctima.

La Universidad Anáhuac suspende al agresor del guardia de Angelópolis

Más adelante el joven fue identificado como alumno de la Anáhuac y la universidad compartió un comunicado para informar su suspensión temporal para analizar si su falta amerita la expulsión:

"Lamentamos profundamente los hechos... Hemos determinado como acción inmediata la suspensión temporal del alumno involucrado... Tomando en cuenta que nuestro reglamento considera a lo sucedido como una falta grave, atenderemos de manera prioritaria en estricto apego a los tiempos y procesos disciplinarios, la determinación de la sanción correspondiente que pudiera ser la expulsión definitiva del alumno".

En relación a los recientes acontecimientos, les compartimos el comunicado generado por la Prepa Anáhuac: pic.twitter.com/fttPcqAZ5M — Universidad Anáhuac Puebla (@UAnahuacPuebla) November 29, 2023

Este suceso se suma al ocurrido en septiembre pasado, en el cual un grupo de adolescentes, quienes también pertenecían a la Anáhuac, atacó a golpes al joven Ernesto Calderón, hasta dejarlo inconsciente.

