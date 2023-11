"No hay impunidad para nadie"... AMLO sobre detención de "El Nini"

Como una muestra que en su gobierno no hay impunidad, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la captura de Nestor Isidro Pérez, alias El Nini, el pasado miércoles en Culiacán, Sinaloa.

Durante la mañanera desde Oaxaca, el Primer Mandatario evitó dar detalles del arresto de quien es señalado de ser el jefe de escoltas del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de su fundador, Joaquín el Chapo Guzmán a quienes llaman “Chapitos", pero agradeció el reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos que pide la extradición de “El Nini”.

“Bueno que le agradecemos la mención, el reconocimiento, aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie, no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco, nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie”.

En su oportunidad el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval comentó que la detención fue consecuencia de labor de inteligencia y no una casualidad y enumeró instituciones y agencias que participaron para lograr la detención del presunto delincuente.

“Es un trabajo conjunto, un trabajo que se realizó de inteligencia participando la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional también con trabajos de inteligencia y en la parte operativa, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, todas las instancias, se estuvieron coordinando primero con trabajo de inteligencia como mencioné en la parte operativa para lograr el resultado de detenerlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México”.

Recordó que 'El Nini' ordenó las agresiones en el 'Culiacanazo', en 2019, y que en ese momento evitó su detención y por el que el jefe del Ejecutivo Federal solicitó la liberación de Ovidio Guzmán tras ser detenido en la región ante la violencia desatada en distintas partes de Culiacán.