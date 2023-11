"No habrá ratificación que valga si implica negociar la justicia"

Confiada en que no ganarán los corruptos se dijo la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy que, al estar presente en el 4to Informe Anual de Resultados de la Alerta contra las Mujeres, reiteró que, a lo largo de su labor en la Fiscalía, ha trabajado en pro de las víctimas y la justicia.

La funcionaria aprovechó el tema del combate a los delitos y violencia contra las mujeres, para afirmar que al buscar su ratificación ha habido grupos que quieren evitarla para continuar con malas prácticas incluyendo el feminicidio.

"He participado en este proceso de ratificación con el conocimiento de que hay un grupo que quiere impunidad y por ello ha instruido mi no ratificación, eso se debe a que durante el tiempo de mi encargo al frente de la Fiscalía, hemos afectado a intereses de grupos criminales y de políticos que se asociaron para cometer delitos, hemos afectado los intereses de feminicidas y quienes los encubren, hemos afectado los intereses de quien despoja a la gente de sus propiedades de aquellos que se creían intocables".

En medio de gritos sí a la ratificación, destacó que en la capital entre 2019 y 2023 se logró reducción del 33% en muertes violentas de mujeres en la capital y el aumento en 80% de detención de agresores de mujeres, recordó el debate en el Congreso donde dijo hay presiones a las que no cederá.

"No hemos negociado la justicia para complacer a los corruptos y los que defienden a quien culpa a las mujeres de su propia muerte, por eso participo con firmeza en mis principios porque no habrá ratificación que valga si eso implica negociar la justicia, tengo confianza en la mayoría de todos los legisladores de la Ciudad de México, esta batalla no la pueden ganar los corruptos, ni los que piensan que robarse el dinero del pueblo es un derecho político y no un delito, sé que el bien siempre prevalecerá frente al mal".

En tanto el jefe de Gobierno de la capital, Martí Batres lanzó un es tiempo de las mujeres al asegurar que en la ciudad se trabaja por un ambiente de paridad total en los espacios sin permitir retrocesos.

Por su parte Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que durante este año se han atendido casi 106 mil llamadas de atención a mujeres y que a pesar que el 100% de agentes están certificados en competencias de función policial con perspectiva de género reconoció que ha habido elementos que no cumplen pero han sido castigados.

"Se han cumplimentado un total de 155 arrestos de agresores a mujeres por desacato a las órdenes de protección. El otro aspecto que hemos impulsado es atención a la violencia en razón de género cometida por personal policial. A partir de diciembre de 2019 la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene una unidad especializada de género a través de la cual hemos atendido mil 192 quejas en contra del personal policial por ejercer violencia contra las mujeres, se han sancionado ya a 456 policías de los cuales 171 han sido destituidos".

Además explicó que se han atendido 57 mil 790 solicitudes de medidas de protección para casos de violencia en razón de género contra mujeres y niñas, es decir 5 mil 400 medidas mensuales.