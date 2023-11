Ernestina Godoy asegura que el PAN se opone a su ratificación

La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, asegura que el Partido Acción Nacional (PAN) es el principal obstáculo para que continúe en el cargo por la ola de corrupción de quienes forman ese órgano político; se oponen a que siga la investigación de los funcionarios que han cometido delitos aprovechando cargos públicos

Ernestina Godoy asegura que está dispuesta a pagar el precio de la no ratificación, a cambio de que prevalezca la justicia.

“A quienes han manifestado públicamente que como venganza política no me permitirán ejercer el derecho constitucional a ratificarme, imponiendo la política a la justicia, les digo: si el costo de luchar porque prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio”.

“Porque mi deber es cumplir con la ley, no negociarla para mantener la impunidad de un grupo político corrupto”.

La venganza política de los panistas está directamente ligada con la revelación de la red de corrupción de ex funcionarios de ese instituto político.

“Lo que hemos puesto al descubierto es una amplia red de corrupción organizada, dirigida y ejecutada por personajes vinculados al grupo que gobierna la alcaldía de Benito Juárez desde 2015. Se trata de un patrón abuso de poder, uso indebido de atribuciones y facultades que derivó en un claro enriquecimiento ilícito de quienes encabezaron esas operaciones”.

En caso de no ser ratificada, se perdería la oportunidad de seguir con el combate a la corrupción y sobre todo seguir con la transformación de la Fiscalía.

La investigación por la corrupción inmobiliaria en la que están involucrados diversos panistas no es una persecución política ni fabricación de culpables, ya que la corrupción es tangible.

La indagatoria ha permitido también asegurar 60 inmuebles, de los cuales nueve han sido devueltos a la ciudadanía con un valor estimado de más de 90 millones de pesos.

Godoy entregó a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, el edificio de Insurgentes mil 774, colonia Florida, el cual le decomisaron a dos sentenciados, Nicolás René “A” y Luis “V”, ex funcionarios de alto nivel de la alcaldía Benito Juárez.

En su momento dará a conocer si Santiago Taboada está relacionado en alguna investigación por este caso de corrupción.

“Estaban acostumbrados al privilegio de la impunidad. Sólo así se explica la operación de este grupo delictivo vinculado al sector inmobiliario y político (…) esta investigación ha provocado que el PAN se declare en contra de mi ratificación al frente de la fiscalía y han pretendido politizar la justicia”.

La FGJ ha llevado a proceso por el citado caso de corrupción, a un ex alcalde, tres ex directores generales, dos ex directores, un ex subdirector, una particular, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora.

Y otros cinco ex servidores públicos con nivel de altos y mandos medios también son investigados, así como otros dos contratistas.