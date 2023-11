Niega AMLO apoyo a Massa en Argentina

Tras considerar que el pueblo de Argentina se dio un autogol, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya influido en la elección presidencial en Argentina en donde resultó ganador el ultraderechista Javier Milei, sobre el oficialista Sergio Massa.

Al ser cuestionado si apoyó a Massa en los comicios, enfatizó que no está de acuerdo con la política privatizadora, como la que podría impulsar Milei, por lo que incluso dijo no interesarle tener relación con gente así.

"Yo no apoyé a nadie, sencillamente lo que sostengo es de que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario, en ningún país del mundo, no estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora, no estoy en el autoritarismo, no estoy de acuerdo en que la gente sólo tenga como opción para poder estudiar, el pagar colegiatura, y que solamente tenga la gente como opción para poderse curar, el pagar médicos, no estoy de acuerdo con eso".

Aseguró que quienes promueven esas políticas "son muy corruptos y los más ladrones del mundo al darle la espalda al pueblo". López Obrador aclaró que respeta la decisión del pueblo argentino, sin embargo insistió que seguirá dando sus opiniones.

"Sí puedo convivir con la gente de la derecha porque ellos no son los autores intelectuales, a los que no veo con buenos ojos y diría una amiga estadounidense, los que me chocan, me chocan, me chocan, me chocan, son los que elaboran todas estas mentiras, todos estos sofismas, toda esta retacería de criterios que ni siquiera llegan a formar parte de una ideología entonces no acepto eso aunque respeto la decisión de los pueblos pero yo también soy libre, ni modo que no diga lo que pienso".

El Jefe del Ejecutivo Federal enfatizó que es el Estado el que tiene que cumplir con su responsabilidad social por lo que nunca estará de acuerdo con políticas clasistas, autoritarias y deshonestas como lo son las políticas privatizadoras.