Resultado de elección en Argentina fue un autogol: AMLO

Criticó el presidente Andrés Manuel López Obrador, los resultados de las elecciones presidenciales en Argentina donde resultó electo el ultraderechista Javier Milei calificándolo como un autogol para esa nación.

Cuestionado sobre el tema, desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario manifestó respeto por la decisión del pueblo argentino sin embargo insistió que no considera sea lo que más le convenga.

"Respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar pero el pueblo es soberano, aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados... para decirlo en una palabra con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo aunque respeto la decisión de todos los pueblos".

López Obrador descartó que en los próximos comicios, México pueda tener los mismos resultados para que regresen un gobierno "conservador".

"Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha sólo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de empleado de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo".

Comentó que tras la elección en Argentina personajes como el ex presidente Vicente Fox y Felipe Calderón se pronunciaron demostrando que antes confundían mucho y ahora no acabando con la simulación ante momentos de definición.