Acusan a vocalista de Zoé de usar playback en Corona Capital 2023

Que ignorante me parece escuchar comentarios como de este imbecil aqui, acusandome de playback.las unicas veces que he tenido que recirrir a ese , si deshonroso recurso fue por haber perdido la voz y para no cancelar. 5 veces maximo en 39 anos…Lo que paso ayer , esta fuera de… https://t.co/fFhF6LmPwP