Corona Capital 2023 cobertura especial W Radio

Inició la decimotercera edición del festival Corona Capital con un día lleno de nostalgia, baile y miles de personas coreando canciones de las últimas 3 décadas. Y es que Alanis Morissette, The Hives, Fleet Foxes, Phoenix, Pulp, Hot Chip, Two Door Cinema Club, Arcade Fire y muchas otras bandas hicieron que las más de 80 mil personas que estuvimos en la curva 4 del Autodromo Hermanos Rodriguez nos desgarráramos la garganta por la emoción de volver a estar en ese festival que ya se ha colocado dentro de los principales del año.

Desde la llegada al estacionamiento se sentía que iba a ser una noche especial. Aunque siempre los festivales en viernes complican mucho la zona de Iztacalco en la Ciudad de México, más cuando es puente y “Buen Fin”. Pero después de dos horas de camino se logró entrar al estacionamiento.

Cambios en la dinámica

Una de las cosas que se hicieron bien en esta edición es que podías hacer la precarga de tu pulsera cashless, para que cuando llegaras al festival no tuvieras que hacer filas. Solo tienes que entrar a un enlace dentro de la app del Corona y recibirás un código QR, con eso llegabas y ya tenías prácticamente lista tu pulsera. Ojalá pronto podamos avanzar al uso de una sola pulsera y cuenta para todos los festivales.

Otra cosa destacable en esta decimotercera edición es la gran variedad de merch que se podía encontrar en las diferentes zonas de venta, playeras de todas las bandas, sudaderas para el frío (porque vaya que hizo frío), gorras, tote bags y también las nuevas bolsas y mochilas transparentes que pueden ingresar a los festivales. Opciones para llevarse un recuerdito hay muchas, así que, si la vas a aplicar para estos dos días que quedan de festival, te recomiendo que lo hagas desde que llegas para que después las filas no sean un problema y puedas estar brincando entre escenarios.

¿Qué se ofrece a los asistentes?

Las opciones de comida son amplias y para todos los gustos, como en ediciones pasadas hay una zona gourmet en la que puedes encontrar desde hamburguesas hasta postres. En la zona de food court hay desde tacos hasta café y en la zona de food trucks puedes encontrar:

costillas

hotdogs

burritos

marquesitas

y muchas cosas más.

Una cosa que resultó bastante interesante es que hay una zona en la que puedes comprar vino, tanto nacional como extranjero y disfrutar de una copa en una zona bastante bonita.

Entérate de todo lo que pasa en el Corona Capital 2023

Seguiremos con la cobertura todo este fin de semana y les vamos a traer toda la información que pase en estos dos días que quedan de festival, recuerden estar pendientes de todas las redes de W Radio porque les vamos a estar subiendo todo lo que nos encontremos, porque ya estamos listos para 30 Seconds to Mars, Blur, The Cure, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers y muchas bandas más.