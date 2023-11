Allá él, si quiere que lo maltraten: Xóchitl Gálvez a Ebrard

Xóchitl Gálvez, encargada de la construcción del Frente Amplio por México, criticó la decisión de Marcelo Ebrard de mantenerse en Morena pese a las ilegalidades que denunció en el proceso interno.

El ex canciller dijo a los medios de comunicación que hubiera sido una “incongruencia vital” un diálogo con Xóchitl Gálvez para su posible incorporación a la oposición.

Ante esta postura del ex canciller la senadora panista sentenció:

“Yo lo invité, él tomó su decisión. Yo estoy tranquila. No es incongruente hablar con una persona. Yo digo que si él quiere que lo maltraten pues allá él, pero es una decisión de cada quien, yo le respeto a Marcelo, le reconozco, yo con él siempre tuve un diálogo de altura. Él tomó una decisión y está bien, no pasa nada”.

Cuestionada sobre las encuestas que la colocan a dos dígitos abajo de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez dijo que se están enfrentando a una candidata que lo que le sobra es dinero.

“Yegua que alcanza, gana. Aquí estoy, fuerte, sólida, recuerden que en Hidalgo empecé 35 puntos abajo y de aquí lo único que sigue es crecer y voy a crecer, porque soy una mujer congruente, soy una mujer que no tiene amo, que no tiene que obedecer, porqué eso que te den el bastón y no te den el mando, está cañón y, lo vimos claramente con lo que pasó en la ciudad”.