Me quedo en Morena, dice Ebrard

Después de meses de denunciar ilegalidades y prácticas tramposas en el proceso interno de Morena, este lunes Marcelo Ebrard anuncia que se queda en el partido que fundó junto con el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, Ebrard se dijo satisfecho por la resolución de Morena en el sentido de que reconoció que si hubo irregularidades en la contienda interna, que se sancionará a los responsables y que no se repetirá el proceso.

Ebrard, acompañado por su esposa Rosalinda Hueso y varios colaboradores dijo: "no me voy de Morena , ni me voy a otro partido, seguiré apoyando a la 4T".

Buenos días , en este link se transmitirá la conferencia que inicia antes de las 11 , solo estamos esperando un documento https://t.co/IcWplpxagu — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 13, 2023

Reveló que se reunió en dos ocasiones con Claudia Sheinbaum quien se mostró receptiva y le podido a Morena que le respeten las posiciones que tienen los integrantes del Camino de México.

"No no fue un acuerdo ni un pacto fue un entendimiento el que tuve con Sheinbaum", precisó.

Reconoce Morena que hubo prácticas indebidas en el proceso y que serán sancionadas, también se establece que habrá cambios para que no se repitan. Se respeta a la segunda fuerza que encabezamos en la 4T. Hay un entendimiento con Claudia Sheimbaum a partir de esta línea política. pic.twitter.com/M82GZlz6mP — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 13, 2023

Marcelo Ebrard también apuntó que lo que en este momento busca ayudar a construir la Cuarta Transformación al siguiente nivel, sin claudicar a sus aspiraciones presidenciales.

Le preguntaron a Ebrard que si AMLO le rompió el corazón, desatando las carcajadas de los asistentes y contestó que la única que le rompe el corazón es Rosy.

Finamente, dijo el ex canciller que no pasó por su mente registrarse por MC a la candidatura presidencial y que para él, Claudia Sheinbaum sí tiene e bastón de mando.

Trascendió que fue Juan Ramón de la Fuente el intermediario entre Sheinbaum y Ebrard.