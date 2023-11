“Es lo más coherente con la personas que me apoyaron, yo ofrecí hacer el siguiente nivel de la 4T, lo que estoy haciendo es congruente con ese voto”, afirmó en Así el Weso, el ex canciller Marcelo Ebrard, luego de que este lunes decidió no romper con Morena, tras las inconsistencias que hubo en el proceso interno del partido al elegir a la coordinadora de Defensa de la Transformación, es decir, a la candidata presidencial en las próximas elecciones de 2024.

Destacó que tuvo dos conversaciones con Claudia Sheinbaum en los últimos días, y aseguró que hubo entendimiento entre ambas partes, ya que su objetivo es que Morena no se parezca o tenga las prácticas de un partido de Estado, sino que piensan en el futuro al consolidar un partido donde puedan coexisitr cualquier forma de pensar.

"No es por la persona, sino las ideas que presentamos y la política que promovemos (…) Encontré a Claudia receptiva, sus respuestas me parecieron sensatas, deseo que le vaya muy bien. Necesitamos que le vaya bien, tenemos que ayudar a que esto suceda".

“Hay un respeto mutuo, entendimiento de lo que cada quien sostiene, esto implica confianza. En el tema de la campaña luego lo veremos, lo que ahora importan son las líneas políticas para ver si nos entendemos o no (…) No entre en el tema de cargos con Claudia, sino es una negociación de una línea de entorno, una línea política, un partido donde podamos expresarnos libremente".

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el ex secretario de Relaciones Exteriores, señaló que siempre aspirará a la presidencia, por lo que seguirá preparándose por si llega esa responsabilidad en un futuro.

"Siempre aspiraré a la presidencia, no es solo una visión personal sino que sé que estoy capacitado para eso, me estaré preparando día a día para que si un futuro llega esa responsabilidad la pueda ejercer plenamente”.

Explicó que ante la situación solo podía retirarse o integrarse a la transformación, pues dijo que después de tantos años en los que decidió apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador, cambiar de idea no sería razonable.

“Necesitaríamos ampliar la coalición de fuerzas que estar agrupadas en la 4T, hay que buscar que el antagonismo se reduzca, habrá diferencias, pero tenemos que reducir el antagonismo”.