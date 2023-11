Celebra AMLO que Ebrard no saliera de Morena, es responsable y consecuente

Al reconocer la preparación de Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró que Marcelo Ebrard, decidiera quedarse en el Movimiento de Regeneración Nacional tras reunirse con la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido reconoció irregularidades en el proceso interno de selección de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

En la mañanera desde Culiacán, Sinaloa, el Primer Mandatario consideró que el ex Canciller demostró ser responsable al enfatizar que lo que se busca es el bien del pueblo y no del interés particular.

“Celebro la decisión de Marcelo Ebrard que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente, es que en esto por legítimo que sea el interés personal siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación, eso es la política, es servicio es un apostolado no es una actividad lucrativa, es una actividad humana para apoyar al próximo, si no se le tiene amor al pueblo, no se es político”.

Señaló que quien es racista, clasista, o es corrupto o no le tiene amor al pueblo es sólo un polítiquero oportunista, arribista, lambiscón y achichincle. Al decirse nuevamente contento de la elección de coordinadores en Morena, descartó que se den más cambios en su gabinete a causa de intereses rumbo al 2024.

“Ya se cerraron todos los tiempos… Ya están los partidos en sus procesos internos, me da mucho gusto de que se estén llevando a cabo bien las cosas en todos los partidos, lo que tiene que ver con Morena que es el que ha estado resolviendo, pues todo ha salido muy bien yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto… Se quedaron ya los del gabinete y gabinetes”.

Insistió que sus adversarios actúan de mala fe poner en duda que al concluir su mandato, deje la Presidencia de la República sin embargo dijo, entregó la dirección del movimiento de transformación a Sheinbaum Pardo quien la ayudó a mejorar el medio ambiente cuando estuvo al frente de la Secretaria de Medio Ambiente de la capital y el Jefe del Ejecutivo era el Jefe de Gobierno.