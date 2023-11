Norma Piña ni siquiera se pronuncia: señala AMLO sobre fideicomisos

Preguntando qué pasó, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya "rajado" de la decisión que los 15 mil millones de fideicomisos del poder judicial fueran destinados a la reconstrucción de Acapulco.

Durante la mañanera desde Tijuana, Baja California, el Primer Mandatario consideró que la titular de la Corte, Norma Piña, debería explicar qué pasó con su compromiso de destinar los recursos a damnificados o si ya se echaron para atrás.

"Es muy lamentable, ¿no?, que estas cosas sucedan, porque se trata de la presidenta de la Suprema Corte, que un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos del fideicomiso para beneficio de los damnificados de Acapulco, y ahora cambian, ya están metiendo amparos y con sus aliados del PAN haciendo estas maniobras leguleyas".

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló que la suprema corte está incurriendo en un conflicto de interés al ser juez y parte en el problema.

"No debería de haber este tipo de suspensiones, no solamente porque hay un conflicto de interés entre quien las está interponiendo y quien resuelve, sino porque no existe ningún tipo de derecho afectado. En ese sentido, debería de avanzar este compromiso de regresar los recursos de los fideicomisos, porque como se sabe, pues es una decisión ya del Congreso, o sea, pasó por la Cámara de Diputados y pasó por la Cámara de Senadores el que se extingan estos fideicomisos y que pasen al presupuesto etiquetándose ahora incluso ya viene en el presupuesto una cláusula, presidente, donde se establece que los recursos que pudiesen regresarse de los fideicomisos ya vienen etiquetados para exclusivamente ser utilizados en el caso de Acapulco".

Luisa maría Alcalde afirmó que lo más importante ahora es avanzar en el compromiso de regresar los recursos de los fideicomisos, que ya fue aprobado por el Congreso, para ser utilizados exclusivamente en el caso de Acapulco.