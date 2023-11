Diputados aprueban en comisiones el Presupuesto 2024

La noche de este viernes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, con algunas modificaciones a lo que planteó la Secretaria de Hacienda para aplicar disminuciones a lo solicitado por algunos de los órganos autónomos y los poderes Judicial y Legislativo, por más de 13 mil millones de pesos.

Pese a los reclamos de los diputados de oposición, que resaltaron la falta de una partida especial para apoyar a los damnificados por el huracán Otis, y el recorte a lo que pidieron los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), etc.

Pese a que votaron en contra, la mayoría morenista y sus aliados del PT y el Partido Verde autorizaron en lo general el proyecto de Presupuesto 2024 con 32 votos a favor y 24 en contra cero abstenciones; el lunes se discutirá en particular.

“Ahorita en lo inmediato, necesitan agua, necesitan comida y refugios, y necesitan restablecer la infraestructura eléctrica, la infraestructura telefónica, pero en el 2024 necesitarán reconstruirse más de 800 mil viviendas y para eso se necesita entre 200 y 300 mil millones de pesos”, dijo el diputado del partido Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski.

Por su parte, el líder de la mayoría morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, admitió que el dictamen de Presupuesto no incluye recursos para los damnificados, por que así se aprobó desde antes de que pasara la Ley Ingresos, pero eso no significa que no se van a contemplar apoyos para los damnificados de Guerrero.

Este fin de semana se definirá con funcionarios de Hacienda los recursos que se destinarán a los damnificados de Guerrero, independientemente de los más de 61 mil millones de pesos que anunció el Ejecutivo federal, sin que formen parte del Presupuesto para el año que entra, como las condonaciones y apoyos que se destinarán a los afectados incluidos los hoteleros, restauranteros etc.

“Tal y como lo señala el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos, todos los remanentes que se tengan, economías presupuestales o recursos adicionales, que puedan recaudarse, deberán ser integrados a la Tesorería. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se canalicen en un transitorio todos esos recursos para constituir un fondo para la reconstrucción de Acapulco”.

Por lo pronto, este lunes se discutirán las reservas, es decir las propuestas de modificación, al menos unas mil 800, que se presentarán a este Presupuesto, por lo que se llevarán varios días en desahogarse; se prevé que el jueves 9 de noviembre o a más tardar el viernes 10 quedará listo el Presupuesto 2024, aunque el plazo fatal es el 15 de noviembre.