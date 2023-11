Diputado del PAN asegura que Presupuesto 2024 no contempla a damnificados

El diputado Héctor Saúl Téllez criticó que el anteproyecto del Presupuesto 2024 que se discutirá en comisiones la tarde de este viernes en el recinto de San Lázaro, no contempla recursos para los damnificados por el huracán Otis. Es más bien un presupuesto electorero y eso es inaudito, aseveró.

Reprochó que no se reduzcan ni un peso las partidas presupuestales a las mega obras y programas clientelares mientras que los sacrificados serán los órganos autónomos que no se han sometido a los caprichos de López Obrador como el INE, el INAI, etc, y del Poder Judicial como el Tribunal Electoral entre otros.

“Vemos un Presupuesto completamente encaminado a las prioridades del presidente, encaminado a priorizar sus mega obras y los programas sociales. Pero sobre todo vemos un presupuesto electorero de cara al 2024, pero muy insensible con los habitantes de Guerrero y Acapulco, el tema de no incluir recursos en 2024 para la reconstrucción de Acapulco es realmente inaudito”.

El también secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, insistió que el predictamen del gasto para el año que viene contempla reducciones millonarias a las solicitudes de presupuesto sólo a los órganos autónomos y del Poder Judicial y eso significa que se trata de un Presupuesto autoritario y centralista.

“También vemos un Presupuesto completamente centralista minando una vez más a todos los órganos que son contrapeso a la función del presidente que no se han doblegado a su voluntad y también completamente debilitando a estados y municipios, un presupuesto centralista y autoritario”.

El diputado Téllez Hernández advirtió que en la reunión de la Comisión de Presupuesto que se llevará cabo esta tarde-noche la oposición dará un duro debate para solicitar reasignaciones al gasto por más de 50 mil millones de pesos para destinarlos a los damnificados y la reconstrucción de Acapulco.