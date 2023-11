Celebra AMLO que SCJN acepte destinar fideicomisos a Acapulco

Como importante calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, la respuesta de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al aceptara dialogar para destinar los 15 mil millones de pesos de 13 fidecomisos del Poder Judicial para los afectados por el huracán Otis en Acapulco.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario celebró la redacción del texto que se dio horas después del planteamiento para salvar y reconstruir Acapulco.

"Celebro lo que decidieron que los 15 mil millones de pesos del fideicomiso del Poder Judicial se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco, lo veo muy bien...

-El texto es ambiguo.

-Pero ya es otro asunto, la decisión importante es que por escrito la Presidenta de la Suprema Corte se comprometa que van a entregar a los damnificados los 15 mil millones de pesos".

Luego de que el presidente instruyó a que no se le tomara ni una llamada a la presidenta del máximo tribunal, indicó que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, será quien busque una reunión con Norma Piña para hablar del tema y comentó que junto al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, serán parte del comité que revise el destino de los 15 mil millones. López Obrador dejó de lado los amparos o acciones de inconstitucionalidad que se anunciaron con la eliminación de los fideicomisos.

"Si un juez presentó un amparo no hay ningún problema se va a resolver y ¿Quién lo va a resolver? El poder judicial con el poder legislativo porque a nosotros no nos han devuelto nada o sea todavía no ha llegado a la tesorería el dinero del fideicomiso porque todavía no se termina todo el proceso de aprobación de la ley de ingreso y la ley de presupuesto, entonces esperemos".

Por su parte la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que ya la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados le mandaron una carta en la que se suman a la convocatoria para integrar un Comte compuesto por representantes de los tres poderes para constituir un fondo de ayuda.