Se avisó a tiempo de la llegada de "Otis": AMLO

Por redes sociales y hasta perifoneo se informó a la población de Acapulco, sobre la intensificación del huracán Otis, fue lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al responder a los señalamientos de la falta de actuación a tiempo para evitar graves afectaciones en la zona tras el impacto del fenómeno.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, informó que este viernes dio inicio el censo casa por casa de los afectados y respondió así a los cuestionamientos del por qué no se informó a tiempo del incremento de Otis a categoría cinco.

"Sí se avisó con tiempo, aquí hay dos elementos que se tienen que tomar en cuenta uno de que está demostrando técnica y científicamente pueden preguntar si son periodistas profesionales, no tendenciosos y amargados, pregunten en los centros de control de huracanes si no fue un fenómeno extraordinario".

Confundiéndose un poco con los horarios del twitt que envió después de las nueve de la noche del martes, para alertar sobre el impacto de categoría cinco de Otis, celebró que existe una mayor cultura de protección civil e insistió, se alertó a tiempo aunque algunos visitantes no tenían información.

"Porque no había gente en las calles, todo esto que ayudó mucho, la gente se guardó... muchos no sabían, cuando se inició la convención... todo el tiempo se estuvo informando pero no se imaginaban de que iba a ser mucho más fuerte de lo que se pensaba... como siete u ocho de la noche...

-¿No hubo tiempo para actuar?

-Se avisó... hubo perifoneo y todo... antes del huracán".

Al informarse que se mantiene el registro de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidos, el Primer Mandatario aclaró que aún debe esperarse más información pero que todo indica que "no fueron tantos".

"Yo sí creo que tuvimos suerte, la naturaleza, el creador nos protegió, aún con la furia del huracán pues al parecer todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas, los que ya se confirmó que fallecieron pero todo indica que no fueron tantos ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante".

Así mismo, justificó los motivos por los cuales el pasado miércoles, viajó a Acapulco vía terrestre en lugar de utilizar alguna aeronave del Ejército.

"No se podía sobrevolar antier, no se podía, estaba cerrado el espacio, todavía nosotros transitamos con lluvia... ¿por qué también llegué por carretera y por qué celebro que se haya tomado esa decisión? Porque me fui enterando de todo lo que estaba pasando, ve uno las casas derrumbadas, cómo todavía el agua inundando la carretera, llego en helicóptero a dónde llego, a la base naval y ahí me reúno y ahí tomo el helicóptero y nada más desde arriba, no, hablé con 500 gentes".

Reiteró el llamado a la población para evitar los saqueos y permitir la organización en la entrega de apoyos e insistió que tras el impacto de Otis, se actuó para garantizar la seguridad de la región por lo que dijo, no se prevé la implementación de toque de queda para los habitantes de Acapulco.

"Hay pues como diez mil elementos de las fuerzas armadas y muchos trabajadores sociales, trabajadores del bienestar, técnicos debe haber como mil 500, dos mil trabajadores de la CFE, deben estar manejando como 300 equipos especiales...

-¿Hay posibilidad de un toque de queda?

-No, no, no, porque la gente va a ayudarnos".

Con un no vamos a parar en la rehabilitación y reconstrucción de Acapulco, el Jefe del Ejecutivo Federal mencionó que este viernes a las cinco de la tarde se reunirán los titulares de Economía, Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México, entre otros con empresarios del sector turístico de Acapulco para definir el camino para reactivar la actividad económica del lugar a través de créditos y garantizando material de construcción con precios justos.

En tanto en comunicación telefónica, el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval informó que hay apoyo de la Guardia Nacional en la región aunque reconoció que hay situación crítica por el abasto de agua.

"Consideramos muy crítico, muy critico la situación del agua potable, es una prioridad para poder restablecer este sistema y que la sociedad tenga este servicio restablecido, luz, agua, comunicaciones son las más importantes".

De acuerdo al secretario de Marina, José Rafael Ojeda, en Aeropuerto Internacional de Acapulco hay marinos que trabajan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para atender los vuelos que ya van llegando para trasladar apoyo y a los ciudadanos que deseen salir por los daños de Otis.