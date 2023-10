Acapulco se convirtió en un reto titánico para AMLO: Javier Tejado

“Pensar que para este diciembre la gente va a poder vacacionar en Acapulco, es francamente imposible, el nivel de destrucción es total... indescriptible lo que está pasando en Acapulco, el presidente de la República nunca ha ido a lugares donde han ocurrió tragedias, Otis hizo que el presidente fuera y regresara, tuvo miedo de complicar las labores y también por el número de críticas", afirmó el analista político, Javier Tejado.

Recordó que “los tres niveles de gobierno, son de Morena y no hay a quien echarle la culpa”, “el presidente está muy preocupado por las reacciones de la gente, y por lo que pueda pasar electoralmente, está como vacunándose criticando a medios y contra quienes acusan que ya no hay Fonden”.

“La labor que hay que hacer en el puerto es titánica”, no obstante, afirmó, “el presidente hoy anunció -creo que es un buen indicio- que se va a juntar con la iniciativa privada el lunes, que va a apoyar no solo a las comunidades pobres, sino a todo el empresariado de Acapulco”.

Y resaltó que “el gobierno nunca -en cinco años- ha logrado pactar nada con la iniciativa privada de mutuo acuerdo, será un gran reto para ellos”.

No obstante, afirmó que “sino se trabaja de la mano el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil Acapulco no se va a levantar en mucho tiempo”.

Aseguró que además es un buen momento para liberar al puerto del crimen organizado, por lo que afirmó “este va a ser el gran reto para el gobierno”.

“Cientos de miles de vidas están en riesgo, están cargando todo el peso a las fuerzas armadas, esperemos que puedan darse a vasto”.

El presidente siempre ha tenido buenos reflejos mediáticos pero no operativos, y la rapiña ya pasó de tiendas departamentales a casas habitación, a 48 horas no hay normas mínimas para meter en orden a la comunidad, no parece que se quieran dar órdenes más estrictas, pero “ojalá me equivoque”.

Finalmente, adelantó que la próxima semana en el INE se votará por dar a las mujeres la mitad de la chequera de los recursos públicos para campañas, así como la mitad de spots de radio y televisión de sus campañas, luego de aprobada la paridad de género 5-4.