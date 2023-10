Antes de que comiences a conducir el jueves, checa si tu carro puede circular este 26 de octubre. Recuerda que todos los vehículos de Ciudad de México y Estado de México están sujetos a circular de acuerdo al programa Hoy No Circula, en especial aquellos que tienen otro tipo de holograma que no sea cero o doble cero. Así que para evitar una infracción, será mejor que consultes si tu automóvil está autorizado para transitar este jueves.

El horario del Hoy no circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.

Y no olvides cargar con tu paraguas y salir bien abrigado, pues las lluvias aún no cesan tras el devastador paso del huracán Otis de categoría 5 en Acapulco.

De acuerdo al reporte meteorológico, el día continuara nublado, lluvioso y con temperatura máxima de 23 centígrados.



Carros que no pueden circular este jueves

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no circulan el 26 de octubre 2023 son los siguientes:

Vehículos con engomado verde.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 1 y 2.

Carros que sí circulan el 26 de octubre

Estos vehículos no tienen ninguna restricción para poder transitar este jueves:

Hologramas 0 y 00.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos conducidos por personal de salud.

Vehículos con placas de discapacitado.

Motocicletas.

